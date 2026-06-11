Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу одержала первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций 2026. Во втором туре соревнований подопечные Рауля Лосано нанесли поражение национальной команде Китая.

Украинцы уверенно выиграли первый сет, после чего китайская сборная сравняла счёт по партиям. В третьей и четвёртой четвертях сине-жёлтые сильнее провели концовки и закрыли матч в свою пользу.

Наиболее результативным игроком в составе сборной Украины стал Дмитрий Янчук, который набрал 18 очков.

Волейбол. Лига наций-2026. Мужчины. Второй тур

Китай – Украина – 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

Следующую игру сине-жёлтые проведут 12 июня против Кубы.

Украина неудачно стартовала в Лиге наций, разгромно проиграв Японии.