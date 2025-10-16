Игрок сборной Украины получил нового тренера
На фоне последних результатов
около 1 часа назад
Богдан Попов/ Фото - Эмполи
Нападающий Эмполи и молодежной сборной Украины Богдан Попов остался без главного тренера.
Клуб Серии Б объявил, что Гвидо Пальюка покинул пост главного тренера первой команды, пишет официальный сайт клуба.
Вместе с ним Эмполи покинули члены тренерского штаба: Назарено Тарантино, Симоне Анджели и Риккардо Карбоне.
Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в последних играх: 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения.
Главным кандидатом на пост тренера считается Алессио Дионизи, который работал в Эмполи в сезоне 2020/21.