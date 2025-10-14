Эмполи официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Гвидо Пальюкой на своем сайте. Вместе с 49-летним итальянцем клуб покинули его ассистенты Наццарено Тарантино, Симоне Анджели и Риккардо Карбоне.

Пальюка возглавлял команду с июня текущего года, проведя девять матчей: три победы, три ничьи и три поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 15:17.

В составе Эмполи выступает украинский форвард Богдан Попов, который провел восемь матчей и забил четыре гола. После семи туров команда набрала девять очков и занимает 12-е место в Серии В.

