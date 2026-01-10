Центрбек сборной Украины Максим Таловеров в третий раз подряд вышел в основе Сток Сити на игру 3 раунда Кубка Англии против Ковентри.

Таловеров успешно пользуется отсутствием одноклубника Жуниора Чамадо на Кубке африканских наций, который с Камеруном накануне завершил выступления на континентальном форуме.

Единственного гола Сиссе в конце встречи хватило команде украинца, чтобы выбить из турнира главного претендента на выход в АПЛ.

Таловеров в матче против Ковентри отыграл от свистка до свистка, заработав предупреждение.

Кубок Англии. 3 тур

Сток Сити - Ковентри 1:0

Гол: Сиссе 88

Таловеров в дебютном сезоне за Сток отыграл 7 матчей