Игрок сборной Украины помог выбить из Кубка Англии команду Лэмпарда
Таловерів вийшов проти Ковентри
1 день назад
Максим Таловерів / Фото - Сток Сити
Центрбек сборной Украины Максим Таловеров в третий раз подряд вышел в основе Сток Сити на игру 3 раунда Кубка Англии против Ковентри.
Таловеров успешно пользуется отсутствием одноклубника Жуниора Чамадо на Кубке африканских наций, который с Камеруном накануне завершил выступления на континентальном форуме.
Единственного гола Сиссе в конце встречи хватило команде украинца, чтобы выбить из турнира главного претендента на выход в АПЛ.
Таловеров в матче против Ковентри отыграл от свистка до свистка, заработав предупреждение.
Кубок Англии. 3 тур
Сток Сити - Ковентри 1:0
Гол: Сиссе 88
Таловеров в дебютном сезоне за Сток отыграл 7 матчей