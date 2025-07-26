Хавбек Шахтера Олег Очеретько подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2). Его слова приводит Terrikon.

Мы не сразу почувствовали игру. Потом, когда поняли, что игра идет и все под нашим контролем, мы смогли атаковать и больше создавать моменты и играть через пас.

У нас очень хорошая оборона. Коля, Валера, Фима - все очень хорошо сыграли в обороне, поэтому и у Абрахама не было шансов, и моментов у Бешикташа.

Настройка Турана перед матчем? Наслаждаться игрой, не волноваться и кайфовать от футбола, от жизни футболиста.

Как наслаждаться игрой при таком давлении трибун? Когда ты играешь, ты этого не чувствуешь. Ты их уже не слышишь. Так что, мне кажется, это нормально, - отметил Очеретько.