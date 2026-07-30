Сергей Разумовский

Бразильская конфедерация футбола опубликовала список футболистов, которых главный тренер юношеской сборной Бразилии Паулу Виктор Гомес вызвал на ближайшие товарищеские матчи. Команда до 20 лет проведет два поединка против сверстников из Боливии.

В состав бразильской сборной попал новичок донецкого Шахтёра Бруніньо. 20-летний футболист присоединился к украинскому клубу летом и уже получил возможность проявить себя на международном уровне в составе национальной команды своей возрастной категории.

В то же время в лагерь сборной может отправиться ещё один представитель Шахтёра — Изаки Силва. По информации журналиста Хосе Густаво Феликса, окончательное решение о его участии в будущих матчах ещё не принято. Для поездки футболиста в расположение бразильской команды донецкий клуб должен предоставить соответствующее разрешение.

Товарищеские матчи между сборными Бразилии U-20 и Боливии состоятся 9 и 12 августа. Обе встречи примет стадион Гранжа-Комари, расположенный в городе Терезополис. Для бразильских футболистов эти поединки станут частью подготовки к будущим международным соревнованиям.

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