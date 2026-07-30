Сергей Разумовский

Черкасский ЛНЗ уже сегодня, 30 июля, проведет второй поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27. Украинская команда на выезде встретится с бельгийским Гентом и попытается получить путевку в следующую стадию еврокубка.

Матч состоится на территории Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Обслуживать встречу будет международная бригада арбитров из Косова, а главным рефери назначен Генка Нусу.

Первая игра между ЛНЗ и Гентом стала исторической для черкасского клуба, ведь именно в этом матче украинская команда дебютировала на международной арене. Поединок завершился без забитых мячей — 0:0. Такой результат оставляет обеим командам равные шансы на выход в третий квалификационный раунд, а судьба противостояния решится по итогам встречи в Бельгии.

Команда, которая победит по сумме двух встреч, в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет против победителя пары Гётеборг – Левадия. В первом матче этого противостояния эстонский клуб одержал выездную победу со счетом 2:1. Таким образом, перед ответным матчем именно представитель Эстонии имеет минимальное преимущество.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Гент – ЛНЗ в прямом эфире на платформе «Київстар ТБ». Начало трансляции запланировано на 21:30.