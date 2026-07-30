Сергей Разумовский

Киевское Динамо уже сегодня, 30 июля, проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против греческого ПАОК. Матч станет для украинской команды решающим в борьбе за выход на следующую стадию еврокубкового турнира.

Встреча состоится на стадионе Тумба в Салониках. Начало матча запланировано на 20:45 по киевскому времени. Ответный матч будет обслуживать польская бригада арбитров. Главным рефери назначен Дамиан Сильвестжак.

Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском Люблине. Тогда киевский клуб под руководством Игоря Костюка потерпел поражение со счётом 2:3. В составе Динамо забитыми мячами отметились Владимир Бражко и Джастин Лонвейк. Благодаря этим голам украинцы сохранили шансы на положительный итоговый результат и теперь должны отыграть минимальное отставание в Греции.

По итогам противостояния Динамо может продолжить выступление в одном из двух еврокубковых турниров. Если киевляне не смогут пройти ПАОК, они перейдут к третьему квалификационному раунду Лиги конференций, где сыграют с командой, которая проиграет в паре Карабах – ЦСКА София. В первом матче этих клубов была зафиксирована ничья 0:0, таким образом, окончательный победитель определится по результатам ответного матча.

В случае успешного прохождения греческого барьера Динамо останется в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде этого турнира украинская команда встретится с победителем противостояния Гаммарбю – Андерлехт. Первая встреча между шведским и бельгийским клубами завершилась со счётом 1:1.

Прямую трансляцию матча ПАОК – Динамо можно будет посмотреть на телеканале «2+2», а также на платформе «Киевстар ТВ».