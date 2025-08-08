Игрок Зари отправился в аренду
Футболист переехал в Хорватию
8 минут назад
Фото - ФК Заря
Словенский правый защитник луганской Зари Жан Тронтель проведет ближайшее время в другом клубе. Защитник на правах аренды присоединился к хорватскому клубу Горица.
Тронтель присоединился к Зари летом 2024 года из словенской Муры.
В прошлом сезоне Жан провел 27 матчей за луганскую команду, в которых отдал одну результативную передачу.
Контракт словенца с Зарей действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Поделиться