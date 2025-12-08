Лидер Кривбаса Глейкер Мендоса пропустил матч 14-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (2:2) из-за инцидента в команде. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Патрик ван Леувен, отвечая на вопрос от «УПЛ ТВ», сказал, что были проблемы со здоровьем во время тренировочного цикла, и ему нужно больше времени на восстановление. Затем генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко говорит, что то, что сказал тренер - так оно и есть. Из Кривбасса была информация, что Мендосе нужно было сделать МРТ.

И все бы хорошо, я понимаю работу менеджмента Кривбасса, но в тот день, когда нам говорят, что у него травма, тот день, когда есть информация, что ему надо идти на МРТ, Глейкер Мендоса появляется в Инстаграме, играя в падел, кажется, с Рохасом, прекрасно выглядит, держит ракетку в спортивной форме. Мы все понимаем, что он это делал.

Я понимаю, что что-то произошло, возможно, какие-то воспитательные меры. Из того, что я знаю, что случилось на самом деле. После матча против Вереса, где Кривбасс был впереди 2:0 и сыграл 2:2 после гола Шарая на последней минуте, в раздевалке состоялся мужской разговор. Очень вспыльчивый парень Мендоса, кто-то ему ответил. Наверное, были какие-то претензии, туда-сюда полетело, начали разнимать ребят. Абсолютно нормальная история для раздевалки мужского клуба. И когда их там разнимали, Мендоса неугомонный, махал руками, задел кого-то чуть ли не из руководителей клуба.

Короче, из того, что я знаю, президент клуба, наверное, и главный тренер, и топ-менеджеры решили дать парню остыть. Патрик, кажется, показал ему: смотри, мы и без тебя можем, у нас есть Микитишин, он слева делает, в принципе, то же самое, что и ты, и даже иногда лучше. И Мендоса уже без красных, жёлтых, голубых волос, уже со своими натуральными, в спортивном костюме, после каждого гола подбегает к ребятам: «Ребята, я с вами».

Михаил Спиваковский

