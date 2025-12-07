Кривбасс дома разгромил Александрию
Команда Кирилла Нестеренко потерпела очередную неудачу
40 минут назад
Фото - Getty Images
В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс на своем поле принимал Александрию. Встреча завершилась уверенной победой хозяев с счетом 3:0.
Кривбасс вышел вперед на 26-й минуте благодаря точному удару Карлоса Парако. Во втором тайме отличились Егор Твердохлеб и Артур Микитишин.
Безвыигрышная серия Александрии продолжается в УПЛ восемь игр: три ничьи и пять поражений.
На данный момент Кривбасс занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Подопечные Кирилла Нестеренко расположились на предпоследней, 15-й позиции с 10 баллами.
УПЛ, 15-й тур
Кривбасс – Александрия – 3:0
Голы: Парако, 26, Твердохлеб, 53, Микитишин, 65.