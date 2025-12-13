Павел Василенко

Центральный нападающий Галатасарая Мауро Икарди может продолжить свою карьеру в Милане, утверждает инсайдер Маттео Морето в социальных сетях.

32-летнего форварда предложили россонери, поскольку они ищут усиление в атаке и возможную замену Сантьяго Хименесу. Сам Икарди не исключает возможности покинуть стамбульский клуб после того, как недавно потерял место в стартовом составе.

Аргентинец играет за Галатасарай с июля 2023 года, когда перешел из Интера за 10 миллионов евро.

В этом сезоне Икарди сыграл 20 матчей за Галатасарай и забил 7 голов.