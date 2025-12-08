Милан проявляет интерес к украинскому голкиперу Реала Андрею Лунину и включает его в список возможных новичков.

Как сообщает Calcio Mercato, внимание итальянцев связано с неопределенностью вокруг будущего Майка Меньяна, и француз пока не проявляет готовности продлить контракт, который заканчивается в 2026 году. При этом к нему уже присматриваются Ювентус и Бавария.

У Лунина действующий контракт с мадридцами рассчитан до 2030 года, однако в Милане продолжают наблюдать за развитием ситуации. Дополнительный интерес к трансферу вызывает близкое общение украинца с Лукой Модричем, который после переезда на Сан-Сиро сохранил теплые отношения с вратарем, что может сыграть свою роль в будущем трансфере.

В Милане считают Лунина одним из приоритетных вариантов для усиления вратарской позиции, если Меньян все же покинет клуб.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть Реал из-за нового контракта Куртуа с Реалом.