Наставник Милана Марко Ландуччи прокомментировал итоги матча против Торино в рамках 14-го тура Серии А, что завершился со счётом 3:2.

Во время встречи россонери оказались в роли отстающих, проигрывая 0:2.

«В первом тайме соперники ожидали наших ошибок, а мы немного расслабились. Вместо того чтобы использовать всю ширину поля, пытались атаковать через центр. Потом были пенальти и контратака.

Мы должны поблагодарить команду, которая никогда не сдаётся, а также доктора Маццоне и его сотрудников, благодаря которым Пулишич смог выйти на поле. Эта команда не знает поражений.

Во втором тайме мы немного изменили ход игры, и именно гол Рабьо добавил нам уверенности. Потом мы переместили Нкунку в центр атаки, а Рабьо и Лофтус-Чик поддерживали его. Мы активнее атаковали, забили три гола и одержали победу, что является главным».