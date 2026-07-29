Павел Василенко

Мауро Икарди сообщил о важной победе в судебном процессе с бывшей женой Вандой Нарой. Аргентинский нападающий заявил, что итальянский суд окончательно отклонил ее финансовые требования, которые в общем достигали почти 500 тысяч евро в месяц.

По словам футболиста, Нара требовала 250 тысяч евро ежемесячно на собственное содержание, еще по 65 тысяч евро для каждой из двух дочерей, а также дополнительные 100 тысяч евро в рамках бракоразводного процесса. Судья Анна Каттанео еще 1 июня 2026 года отказала в удовлетворении этих требований, отметив, что Ванда имеет достаточный доход, активы и профессиональную квалификацию для самостоятельного обеспечения.

Позже апелляция на это решение также была признана неприемлемой, о чем Икарди сообщил в социальных сетях. По его словам, после этого остался лишь финальный этап для завершения процедуры развода.

В то же время Ванда Нара также отреагировала на последние события в своих соцсетях. Несмотря на это, окончательное решение о расторжении брака еще не принято, хотя спор вокруг финансовых претензий фактически завершился в пользу футболиста.