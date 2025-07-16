Михаил Цирюк

В четверг, 17 июля, донецкий Шахтер проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского Ильвеса. После победы "горняков" со счетом 6:0 в первом поединке интрига в этой паре фактически умерла, так что какого-либо реального значения игра на поле соперника уже не будет иметь.

Тем не менее если вы все же планируете посмотреть этот поединок и ищете аргументы "за", предлагаем вашему вниманию несколько моментов, на которые Шахтеру и его болельщикам можно будет обратить внимание в будущей игре.

Очко в копилку

В таблице коэффициентов УЕФА Украина стремительно идет ко дну: уже упала на 28 место и опустилась ниже России. Тем не менее это не повод переставать обращать на нее внимание, ведь, по крайней мере, РФ и Словения пока находятся в зоне досягаемости. Еще одни 0,25 балла, которые может принести победа Шахтера, позволят Украине перешагнуть отметку в 18 очков и, как минимум, сделать шаг к тому, чтобы постараться не опуститься еще ниже по итогам этого сезона.

Шанс для резервистов Шахтера

Даже если вы не любитель считать очки в копилке, интересные моменты, которые можно попробовать найти в этом матче, все еще существуют. Например, в игре в Финляндии гарантированно получат свой шанс сыграть те, кого Арда Туран считает резервистами своей команды.

По крайней мере, это было бы максимально логично: результат сделан, впереди две трудные игры с Бешикташем, так что дать отдых лидерам точно не повредит. Тем более учитывая то, как команду, по новостям из СМИ, гоняли на сборах. Так что если вам интересно посмотреть на условных Фесюна, Шведа, или Очеретько с Назариной с первых минут, у вас вполне может возникнуть такая возможность.

Реабилитируется ли Судаков?

Одним из самых популярных сообщений после первого матча, которые несли в мир наши журналисты и блогеры, заключался в том, что лидер Шахтера в прошлом сезоне Георгий Судаков провел игру откровенно бледно, не показал себя и банально растворился на фоне бразильцев, на которых, видимо, теперь будет делаться ставка тренерского штаба.

Так что в ответной игре можно попытаться понять, была ли это единичная случайность, или же тенденция. Будет ли Судаков играть такую же большую роль для команды, как раньше? Увидит ли в нем главную звезду этого Шахтера новый тренерский штаб? Как изменится его роль в новой кампании? Ответы на эти вопросы стоит будет искать на протяжении всего сезона.

Шанс на рекорд

В одном отдельно взятом матче еврокубков Шахтер уже побеждал со счетом, превышающим 6:0. В частности, в ворота белорусского БАТЭ когда-то влетело семь мячей (7:0). Однако во второй игре горняки имеют возможность добиться своей крупнейшей в истории победы в двухматчевом противостоянии. На данный момент таким успехом стало противостояние с эстонской Левадией в рамках второго раунда квалификации ЛЧ 2000/01 (4:1; 5:1). Тогда донетчанам удалось выиграть с общим счетом 9:2 и, соответственно, разницей +7. Сейчас оранжево-черные впереди на 6 мячей уже после первой игры, так что любая победа в два гола позволит им установить рекорд.

Возможность прервать негативную серию для обороны

Поскольку класс соперника горняков не очень высок, мы вполне можем надеяться на то, что им снова удастся не пропустить и таким образом сохранить свои ворота сухими в двух еврокубковых матчах подряд. В последний раз такое случалось довольно давно – в ноябре 2023 года, когда на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграл на ноль сначала против Барселоны (1:0), а затем и Антверпена (1:0). Так что теперь, почти через два года, команда имеет хорошую возможность повторить это достижение.

В материале использованы фото ФК Шахтер Донецк