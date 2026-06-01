Иньеста возглавил команду второго дивизиона ОАЭ
около 2 часов назад
Фото: ФК Галф Юнайтед
Бывший игрок сборной Испании и легенда Барселоны Андрес Иньеста стал новым тренером клуба второго дивизиона Галф Юнайтед из Объединенных Арабских Эмиратов.
Иньеста завершил свою игровую карьеру в 2024 году в клубе Эмирейтс. Позже он получил тренерскую лицензию, которая позволяет ему руководить Галф Юнайтед во втором дивизионе, но все еще находится в процессе получения профессиональной лицензии.
Галф Юнайтед известен своей академией и развитием молодых игроков.
