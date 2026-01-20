Павел Василенко

Андрес Иньеста может быть на шаг от громкого возвращения в большой футбол. По информации испанских СМИ, легендарный полузащитник ведет переговоры с Федерацией футбола Марокко и близок к вхождению в тренерский штаб национальной сборной. Ожидается, что Иньеста отправится вместе с командой на предстоящий мундиаль.

Испанец официально завершил игровую карьеру в начале октября 2024 года. Его последним клубом был Эмирейтс, а до этого он пять сезонов провел в японском Висел Кобе, где оставил заметный след не только на поле, но и в развитии клуба. После прощания с футболом Иньеста начал новый этап – он работает стратегическим советником в датском Хельсингере и открыто заявляет о намерениях стать тренером.

Как сообщает Mundo Deportivo, сотрудничество с марокканской сборной может стать для Иньесты переходным шагом перед самостоятельной тренерской карьерой. Переговоры уже состоялись: в воскресенье испанец встретился с представителями федерации, чтобы обсудить формат и детали возможной работы.

На данный момент роль Иньесты окончательно не определена. Речь идет не о классической позиции ассистента, а скорее о функциях координатора или ментального лидера команды – по аналогии с Джанлуиджи Буффоном в сборной Италии. На фоне недавнего поражения Марокко от Сенегала в финале Кубка африканских наций, такой опыт может стать для команды чрезвычайно ценным.