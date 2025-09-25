Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал военную агрессию России против Украины, сообщает The Athletic.

«Мы все знаем, что, к сожалению, живем в разделенном и агрессивном мире. И, как и все вы, я страдаю, когда вижу страдания детей. Я плачу, когда вижу плачущих матерей, будь то в Газе, в Украине, в Судане, в Ливии или в любой другой точке мира.

В восьмидесяти странах происходят военные конфликты. И мы все страдаем, когда видим, что там творится.

Но, как и многие из вас, я верю, что люди в основном добрые, а не злые. И мы должны верить в себя. И, уважаемые лидеры, мы верим в вас. Нам нужен мир во всем мире», — сказал миротворец Инфантино.