Инфантино: «Я плачу, когда вижу плачущих матерей в Украине»
Президент ФИФА сделал откровенное заявление
1 день назад
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал военную агрессию России против Украины, сообщает The Athletic.
«Мы все знаем, что, к сожалению, живем в разделенном и агрессивном мире. И, как и все вы, я страдаю, когда вижу страдания детей. Я плачу, когда вижу плачущих матерей, будь то в Газе, в Украине, в Судане, в Ливии или в любой другой точке мира.
В восьмидесяти странах происходят военные конфликты. И мы все страдаем, когда видим, что там творится.
Но, как и многие из вас, я верю, что люди в основном добрые, а не злые. И мы должны верить в себя. И, уважаемые лидеры, мы верим в вас. Нам нужен мир во всем мире», — сказал миротворец Инфантино.
Ранее организация анонсировала планы проведения чемпионата мира 2030 с участием 64 команд.
