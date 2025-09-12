Белью назвал трех легендарных боксеров, которые стали бы проблемой для Усика
Тони отметил Льюиса, Майка Тайсона и Мухаммеда Али
38 минут назад
Фото: Ник Поттс
Экс-чемпион мира Тони Белью назвал в интервью esportsinsider.com легенд прошлого, которые могли бы создать проблемы для абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO):
Леннокс Льюис, Майк Тайсон и Мухаммед Али. 100%.
Этот стиль, эта неуловимость, эта скорость. Он не так быстр в тяжелом весе, как Мухаммед Али.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.
