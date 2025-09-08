«Его нельзя списывать». Беллью о перспективах Дюбуа
Эксперт подчеркнул, что Дюбуа останется опасным соперником
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Тони Белью поделился прогнозом относительно будущего экс-чемпиона в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова приводит Seconds Out.
Я считаю, что он еще вернется на чемпионский уровень. С той силой, которую имеет Дюбуа, о нем всегда будут говорить. Он должен стать чемпионом снова.
Британец добавил, что никогда не стоит недооценивать Дюбуа:
У него есть один удар, которым он может нокаутировать любого соперника.
Напомним, в июле Дюбуа проиграл Александру Усику нокаутом в пятом раунде.
