Михаил Цирюк

Сборная Марокко не смогла победить на Кубке африканских наций 2025, хотя этому, казалось бы, способствовало абсолютно всё. Солидный состав с громкими именами, как Хакими, Мазрауи или Диас, и, конечно же, родные стены, где марокканцы получили просто невероятную поддержку.

Весь турнир складывался так, словно команде Марокко можно если и не сразу вручить трофей, то как минимум отправить ее в финал. На групповом этапе хозяева турнира легко обыграли квартет с Мали, Коморскими Островами и Замбией, а на начале плей-офф дорожка к решающему матчу тоже стелилась легко: сначала в соперники досталась Танзания (1:0), дальше — Камерун, который в последние годы сложно отнести к грандам первого эшелона.

Проблемы сборной Марокко начались с полуфинала. В нем атласские львы превосходили команду Нигерии по всем статистическим показателям, однако так и не смогли забить за 120 минут игрового времени, и всё решила серия пенальти, в ходе которой марокканским стюардам даже пришлось воровать у вратаря Нигерии полотенце с подсказками относительно ударов соперника.

Однако главная драма турнира, как и положено, произошла в финале. Там Марокко встретилось с Сенегалом — возможно, лучшей командой континента последних лет, так что битва за титул обещала быть сложной. Сложной она и была. При примерно равной игре команды мучили друг друга всё основное время, пока не случилось главное событие этого матча.

Сначала на 90+2 минуте арбитр матча Жан-Жак Ндала отменил гол Сенегала из-за фола в атаке. Толчок действительно был, однако стал ли он причиной падения Хакими в борьбе с Секом? Не факт, потому что контакт не выглядел слишком сильным, а дальше защитник ПСЖ мог просто потерять равновесие без помощи соперника.

А на 90+5 минуте сборная Марокко выполняла угловой возле чужих ворот, и Малик Диуф в борьбе придержал и нежно уложил на газон Браима Диаса. Был ли там контакт — безусловно. Можно ли из этого контакта формально вытянуть пенальти? Возможно, можно. Но является ли это пенальти на последних секундах финала континентального первенства?

Нет-нет, не надо говорить о том, что правила всегда одинаковы, первая минута ничем не отличается от последней, а финал — от матча квалификации. Футбол судят люди, которые понимают, что таким решением ты фактически отдаешь трофей одной из команд. И 9 из 10 арбитров отказались бы назначать такой пенальти просто для того, чтобы снять с себя подобную ответственность. Аргументов не назначать его можно найти не меньше, чем назначать.

Однако Жан-Жак Ндала оказался десятым: посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота Сенегала. В голове наставника сенегальцев Папа Тьява всё сложилось — его команду коварно убивают, а трофей, всемиправдами и неправдами хотят отдать сборной Марокко. Поэтому тренер решил просто увести команду с поля (да, подобный трэш бывает не только в украинском футболе).

После шести минут истерики сенегальцы все же вернулись на поле, а лучший бомбардир турнира Браим Диас решил пробить пенальти, который мог принести стране первую с 1976 года победу на КАН... паненкой. И правда, почему бы и нет. Футболисты, как известно, ребята очень умные и интеллектуально развитые. Менди, в последний момент решил никуда не прыгать и просто забрал мяч в руки.

Ну а дальше – настоящая драма: на старте экстра-тайма Пап Гейе вколотил мяч в девятку ворот марокканцев. До конца дополнительного времени хозяева турнира отчаянно пытались отыграться, но не успели. В итоге - минимальная победа сенегальцев, которые завоевали трофей во второй раз за последние три розыгрыша, и второй раз в своей истории в целом.

Таким образом, мечта Марокко, не только как футбольной сборной, но и как нации, была разрушена в максимально издевательский способ. Но, как бы больно это ни было для фанатов команды, это выглядит справедливо. Трон для марокканцев готовился с начала турнира. Это был их праздник, где именинника должны были посадить на главное место посередине стола. Но туда уперся какой-то другой нахальный мальчишка и съел весь праздничный торт.

На ранних стадиях турнира какого-то особого отношения к Марокко совсем не было видно, но это и логично: зачем команде такого уровня помощь в матчах с Коморами или Замбией? Но финал, к сожалению, показал всё. Не хочу брать на себя роль эксперта по судейству и говорить о том, правильные ли решения принимал арбитр.

Опять же, возможно, формальные основания для них были, и найдутся люди, которые назовут оба решения правильными. Но когда два подряд ключевых решения 50/50, которые могут определить судьбу трофея, принимаются в пользу одной команды, это ни что иное как проявление так называемого «домашнего» арбитража.

В последнее время хозяева крупных турниров вообще довольно часто попадают в финалы. Например, прошлый Кубок Африки в Кот-д'Ивуаре выиграл Кот-д'Ивуар. Однако тренд касается не только Африки. Можно вспомнить и Евро-2020, где Англия благодаря очень мутному пенальти вышла в финал на Уэмбли, и Евро-2016, где в решающем матче играла хозяйка Франция.

Лично я не очень люблю такие истории, как с Англией в 2021 или с Марокко на этом КАН. Поэтому и болел против англичан тогда, и против марокканцев сейчас. Их обидные поражения в финалах – это такой себе проявление мудрой руки футбольного бога, который напоминает, что видит всё и нещадно карает тех, кто забывает о верховенстве спортивного принципа.

В материале использовано фото Getty images