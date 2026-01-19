Африканская конфедерация футбола выступила с официальным заявлением после резонансных событий в финальном матче Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко.

Основное время поединка завершилось без забитых мячей. В компенсированные минуты арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала. В знак протеста тренерский штаб сенегальцев вывел игроков с поля, однако после паузы матч был возобновлен. Марокко не реализовало одиннадцатиметровый, после чего Сенегал смог вырвать победу в дополнительное время.

Африканская конфедерация футбола осуждает неприемлемое поведение отдельных игроков и официальных лиц во время финала Кубка африканских наций между Марокко и Сенегалом, который состоялся вчера вечером в Рабате.

Конфедерация решительно осуждает любое ненадлежащее поведение во время матчей, особенно направленное против судейской бригады или организаторов поединков. Мы пересматриваем все видеозаписи и передадим дело в компетентные органы для принятия соответствующих решений в отношении виновных.