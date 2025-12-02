Павел Василенко

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что президент Динамо Игорь Суркис активно ищет преемника для уволенного Александра Шовковского на должности главного тренера.

«Из того, что я знаю, у президента клуба уже был разговор с одним из кандидатов. Не знаю, чем он закончился. И это иностранец. То есть вектор какой-то такой», – заявил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Шовковского уволили с поста 27 ноября после поражения от Омонии (0:2) в четвертом туре основного этапа Лиги конференций и серии из трех поражений подряд в чемпионате Украины.

Временно команду возглавил тренер U-19 Игорь Костюк, дебют которого закончился поражением СК Полтава (1:2) в 14-м туре УПЛ.

Динамо с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, а 6 декабря команда Костюка сыграет выездной матч с Кудривкой.