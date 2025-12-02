Футболист киевского Динамо Александр Яцик, который забил гол в проигранном матче 14-го тура УПЛ против СК Полтава (1:2), поделился впечатлениями о непростой серии клуба.

Яцик отметил, что команда успела провести лишь одну совместную тренировку под руководством нового наставника Игоря Костюка, что также повлияло на игру.

«Сейчас у нас такая черная полоса. Хотим как можно скорее выйти из нее и начать снова побеждать. Мой гол? Голы забивает команда. Не важно, молодые игроки или нет. Мы одно целое. Вместе достигаем результата и выигрываем вместе.

О назначении Костюка узнали после выездного матча с Омонией. Потом у нас была дорога. С Костюком успели провести только одну тренировку. Сегодня не все его идеи смогли воплотить на поле.

Еще не успели нормально поработать. Молодежь привлекают к тренировкам первой команды? Я считаю, что это нормально. Это не позволяет расслабляться другим игрокам», - заявил Яцик для ПРОФУТБОЛ Digital.