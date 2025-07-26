Переход нигерийского форварда Адемолы Лукмана из Аталанты в Интер постепенно превращается в настоящую трансферную драму с неопределенной развязкой.

В основе переговоров, что продолжались, лежат разногласия в финансовых ожиданиях сторон. Аталанта с самого начала очертила свои условия — 50 миллионов евро. Интер, в свою очередь, предлагает меньше и даже не поддержал вариант включения в операцию молодого нападающего Франческо Пио Эспозито.

Однако миланцы не собираются отказываться от своей цели. Уже на следующей неделе они планируют выйти с новым предложением — 45 миллионов евро, что на 5 миллионов больше предыдущей суммы. Важно, что теперь речь идет не о временной аренде, а о полноценном переходе игрока, об этом сообщило Corriere dello sport.

Лукман в прошлом сезоне показал отличную результативность: 20 забитых мячей и 7 результативных передач в 40 матчах.