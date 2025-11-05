Павел Василенко

Футбольная история в Милане получила неожиданный поворот. Клубы Интер и Милан официально завершили покупку легендарного стадиона «Сан-Сиро» и прилегающих территорий, заключив сделку буквально в последнюю минуту. Это решение открыло путь к сносу 99-летних трибун и строительству нового современного комплекса на 71 500 мест.

Сумма сделки составила 197 миллионов евро. В совместном заявлении клубов, которое цитирует агентство AP, подчеркивается:

«Строительство нового стадиона и реконструкция района Сан-Сиро открывают новую главу в жизни города Милан. Этот шаг символизирует общие амбиции обоих клубов и стремление к устойчивому спортивному развитию».

Продажу необходимо было завершить до 10 ноября, ведь именно в этот день 70 лет назад закончилось строительство второго яруса трибун. После этой даты объект мог бы получить исторический статус, что сделало бы его снос невозможным.

Оба клуба уже достигли соглашений с ведущими архитектурными бюро по созданию нового суперстадиона, который должен стать гордостью не только Милана, но и всей Италии.

Интересно, что нынешний «Сан-Сиро» ещё примет церемонию открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года, а завершение нового стадиона запланировано на 2032 год – именно тогда Италия совместно с Турцией примет Евро-2032.

В нынешнем виде «Сан-Сиро» уже не соответствует стандартам УЕФА для проведения матчей подобного уровня, поэтому решение двух грандов стало не только историческим, но и необходимым.