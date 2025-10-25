Милан и Пиза открывали программу 8-го тура Серии А. Встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 2:2.

Уже на первых минутах хозяевам удалось организовать быстрый гол от Леана, который преждевременно заставил команду Массимилиано Аллегри поверить в победу над новичком элитного дивизиона.

После перерыва Пиза смогла получить право на пенальти, который реализовал ветеран Куадрадо, а в конце матча гости смогли выйти вперед благодаря голу Нзола.

В добавленное время ко второму тайму у Милана нашелся спаситель в лице Атекаме, который дальним ударом добыл для россонери ничью в родных стенах.

Серия А. 8 тур

Милан - Пиза 2:2

Голы: Леан 7, Атекаме 90+3 – Куадрадо 60 (с пенальти), Нзола 86

