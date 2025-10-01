Павел Василенко

Итальянские гранды Милан и Интер получили зеленый свет на покупку культового стадиона «Сан-Сиро». Во вторник, 30 сентября, городской совет официально утвердил продажу арены и прилегающей территории примерно за 200 миллионов евро.

Дискуссии длились всю ночь: 24 депутата высказались «за», тогда как 20 – «против», называя цену слишком низкой. Болельщики обоих клубов открыто протестовали против решения, ведь проект предусматривает частичное или полное снесение легендарной арены.

Согласно плану, на месте нынешнего «Сан-Сиро» появится новый стадион вместимостью 71 500 зрителей с современной инфраструктурой – торговым центром, офисами, отелем, парком, музеем и оздоровительным комплексом.

Несмотря на будущие изменения, исторический стадион еще сыграет свою роль: именно здесь 6 февраля пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, что будет совпадать со 100-летним юбилеем арены.

Новый стадион планируют открыть в 2031 году, однако споры относительно снесения «Сан-Сиро» вряд ли утихнут в ближайшее время.