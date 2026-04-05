Александр Сукманский

В воскресенье на католическую Пасху Интер Милан примет Рому в рамках 31-го тура Серии А. Этот матч может стать одним из самых важных в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов. Начало игры и трансляция на MEGOGO в 21:45.

Интер подошел к международной паузе не в лучшей форме, не выиграв ни одного из четырех последних официальных матчей (3 ничьи, 1 поражение), три из которых – в Серии А. За этот период команда забила всего три гола, что свидетельствует о проблемах в атаке. Однако на своем поле «нерадзурри» выглядят намного увереннее: 10 побед в 13 последних домашних матчах чемпионата (2 ничьи, 1 поражение).

Рома также переживала непростой период, не выиграв пять матчей подряд во всех турнирах (2 ничьи, 3 поражения). Однако перед паузой команда Джан Пьеро Гасперини одержала важную победу 1:0 над Лечче, что позволило сохранить шансы на топ-4. В настоящее время «волки» отстают от Интера на три очка, но для сокращения отставания им нужно впервые с середины января добиться двух побед подряд в чемпионате. Задачу усложняет статистика: Гасперини проиграл 18 матчей Серии А против Интера (5 побед, 9 ничьих), а Рома проиграла три из четырех последних выездных матчей лиги (1 ничья).

История встреч

Последние 11 матчей между командами не завершились вничью. Интер одержал девять побед, в том числе 1:0 в первом круге текущего сезона. Две победы Ромы были одержаны именно на поле Интера, в том числе в соответствующем матче прошлого сезона. Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро».

Прогноз

Последние пять встреч между командами завершились с ровно одним голом, ожидаем тотал меньше 2,5 голов.

