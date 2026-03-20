Рома Довбика в экстра-тайме настоящего триллера уступила Болонье и вылетела из Лиги Европы.
Ответный матч сложился не в пользу римлян
около 1 часа назад
19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы UEFA 2025/26.
Настоящий триллер увидели фанаты в итальянском дерби.
Противостояние между Ромой и Болоньей завершилось в овертайме (3:4 д.в.) – «волки» сенсационно проиграли после ничьей 1:1 в первой игре.
Отметим, нападающий римского клуба Артем Довбик – вне заявки из-за травмы.
В 1/4 финала Лиги Европы Болонья сыграет против Астон Виллы из Англии, матчи пройдут 9 и 16 апреля.
Лига Европы UEFA-2025/26. 1/8 финала. Ответный матч
Рома – Болонья – 3:4 д.ч., первый матч – 1:1
Голы: Ндика, 32, Малин, 69 (пен), Пеллегрини, 80 – Ро, 22, Бернардески, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камбьяги, 111
Напомним, Шахтер уступил Леху, но вышел в четвертьфинал Лиги конференций.
