Владимир Кириченко

8 марта Милан обыграл Интер (1:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

«Россонери» второй раз в текущем сезоне одержали победу в миланском дерби в рамках чемпионата Италии – 23 ноября 2025 года в матче 12-го тура первого круга подопечные Массимилиано Аллегри также одержали минимальную победу (1:0).

Как сообщает Opta, Милан впервые с кампании 2010/11 дважды в течение одного сезона сумел обыграть Интер в Серии А. Тогда «россонери» завоевали чемпионский титул, а команду, как и сейчас, возглавлял Массимилиано Аллегри.

2 - Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore. Chiave.#MilanInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2026

В настоящее время Интер имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в противостояниях с Миланом во всех турнирах.

После 28 туров чемпионата Италии Интер опережает Милан в турнирной таблице Серии А на 7 очков.

Напомним, Дженоа с Малиновским обыграла Рому в напряженном поединке чемпионата Италии.