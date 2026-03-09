Милан дважды за сезон обыграл Интер в Серии А — это произошло впервые за 15 лет.
«Нерадзуррі» мають 7-матчеву безвыигрышную серию в противостояниях с «россонери»
около 2 часов назад
8 марта Милан обыграл Интер (1:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.
«Россонери» второй раз в текущем сезоне одержали победу в миланском дерби в рамках чемпионата Италии – 23 ноября 2025 года в матче 12-го тура первого круга подопечные Массимилиано Аллегри также одержали минимальную победу (1:0).
Как сообщает Opta, Милан впервые с кампании 2010/11 дважды в течение одного сезона сумел обыграть Интер в Серии А. Тогда «россонери» завоевали чемпионский титул, а команду, как и сейчас, возглавлял Массимилиано Аллегри.
В настоящее время Интер имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в противостояниях с Миланом во всех турнирах.
После 28 туров чемпионата Италии Интер опережает Милан в турнирной таблице Серии А на 7 очков.
Напомним, Дженоа с Малиновским обыграла Рому в напряженном поединке чемпионата Италии.
Поделиться