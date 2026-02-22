Интер на пути к Скудетто дожал Лечче
Милану нужно догонять
Фото - Getty Images
Лечче в 26 туре Серии А встречался с Интером. Матч завершился со счетом 0:2.
Хозяева в течение 70 минут держались против лидера чемпионата, пока команду Кристиана Киву не прорвало.
На 75-й минуте Димарко выполнил стандарт, мяч отскочил перед вышедшим на замену Мхитаряном, который с лёту поймал мяч, пробив сквозь скопление игроков.
Семь минут спустя Интер удвоил преимущество после очередного углового Димарко, который завершился мощным ударом головой Аканжи, который принес гостям девятую подряд победу в Серии А.
Серия А. 26 тур
Лечче - Интер 0:2
Голы: Мхитарян, 75, Аканжи, 82
