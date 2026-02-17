Павел Василенко

Скандал вокруг матча между Интером и Ювентусом вышел далеко за пределы футбольного поля. Главный арбитр встречи Федерико Ла Пенна сообщил о волне жестоких угроз, которые посыпались на него и его семью после финального свистка.

В социальных сетях судья опубликовал сообщения, содержащие прямые призывы к убийству: «Я застрелю тебя», «Я убью тебя», «Мы знаем, где ты живешь». Угрозы касались не только самого арбитра, но и его жены и двух дочерей. По информации Corriere dello Sport, ситуация была настолько серьезной, что Ла Пенна сразу же обратился в полицию.

Правоохранительные органы посоветовали арбитру и его семье временно не выходить из дома, пока страсти не улягутся. Причиной агрессии стало удаление защитника Ювентуса Пьера Калюлю, который получил вторую желтую карточку за фол против Алессандро Бастони. Это решение вызвало шквал критики и даже официальные извинения со стороны главы судейского комитета Серии А Джанлуки Рокки, который признал ошибку арбитра.

Итальянские СМИ сообщают, что будущее Ла Пенны сейчас обсуждается: либо его быстро вернут к работе, чтобы закрыть тему, либо временно отстранят от матчей ради снижения напряжения. Арбитр работает в Серии А с 2013 года, имеет более 20 лет опыта и уже отсудил 11 матчей в этом сезоне. Но на этот раз цена ошибки оказалась страшной – угрозой жизни.