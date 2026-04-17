Александр Сукманский

Интер Милан сыграет с Кальяри в рамках очередного тура Серии А. Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро» 17 апреля и начнется в 21:45. Прямая трансляция – на MEGOGO.

После того, как оба главных конкурента Интера за титул потеряли очки, «нерадзурри» отыгрались с 0:2 и победили «Комо» 4:3 в воскресенье. Эта победа позволила увеличить отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков за шесть туров до финиша. Результат стал первым за долгое время, когда Интер добился двух побед подряд во всех турнирах (с середины февраля). После четырехматчевой беспроигрышной серии в марте (3 ничьи, 1 поражение) эта победа стала важной для сохранения чемпионских амбиций. Команда Кристиана Киву имеет роскошь ротации перед ответным матчем Кубка Италии с Комо, но сохранение формы на «Сан-Сиро» остается приоритетом. «Интер» сейчас имеет девятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате дома (7 побед, 2 ничьи).

Кальяри победил Кремонезе 1:0 в прошлую субботу в ключевом матче за выживание, увеличив отрыв от зоны вылета до шести очков. Островитяне прервали серию из восьми матчей без побед (2 ничьи, 6 поражений). Однако их результаты против топ-команд Серии А остаются слабыми: они проиграли все четыре матча против текущей тройки лидеров, не забив ни одного гола. Хотя Кальяри забивал в восьми из десяти последних выездных матчей чемпионата, серия из трех поражений в четырех последних выездных играх (1 ничья) снижает их шансы на сенсацию на «Сан-Сиро».

История встреч

Победа Интера 2:0 в сентябре продолжила их беспроигрышную серию до 12 матчей против Кальяри (10 побед, 2 ничьи). В последний раз Кальяри побеждал в гостях в этой паре в октябре 2016 года, а с тех пор потерпел шесть поражений в восьми таких матчах (2 ничьи).

Прогноз

Учитывая крепкую оборону Интера, тотал меньше 2,5 голов может быть вполне реальным итогом встречи.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.