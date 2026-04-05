Денис Седашов

Миланский Интер одержал уверенную победу над римской Ромой в матче 31-го тура итальянской Серии А.

Команда Кристиана Киву открыла счёт уже на первой минуте усилиями Лаутаро Мартинеса. Римлянам удалось отыграться на 40-й минуте благодаря точному удару головой Джанлуки Манчини, однако еще до перерыва Хакан Чалханоглу снова вывел миланцев вперед дальним ударом в девятку.

Во втором тайме преимущество Интера стало разгромным. В течение десяти минут голами отметились Лаутаро Мартинес, оформив дубль, и Маркус Тюрам. Пятый мяч в ворота гостей забил Николо Барелла. Рома смогла ответить лишь голом Лоренцо Пеллегрини на 70-й минуте.

Серия А. 31-й тур

Интер – Рома – 5:2

Голы: Мартинес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 — Манчини, 40, Пеллегрини, 70

После этой победы Интер имеет в своем активе 72 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Рома с 54 очками остается на шестой строчке чемпионата Италии.

