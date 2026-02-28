Интер, лидер Серии А, пытается оправиться от сенсационного вылета из Лиги чемпионов и примет Дженоа, которая борется за сохранение места в элите.

Форма команд и новости перед матчем

Интер потерпел болезненное поражение от норвежского Будё/Глимта (2:1 дома и 3:1 в первом матче) и выбыл из Лиги чемпионов с общим счетом 5:2. Несмотря на доминирование в чемпионате, команде требуется восстановление морального духа. "Нерадзурри" выиграли 13 из 14 последних матчей Серии А (1 ничья), а дома потеряли очки лишь в 2 из 11 последних игр лиги (1 ничья, 1 поражение). Победа здесь может открыть временное преимущество в 13 очков над Миланом.

Дженоа прервала серию из трех матчей без побед (1 ничья, 2 поражения), разгромив Торино 3:0 на выходных – это вторая подряд «сухая» игра в чемпионате. Команда оторвалась от зоны вылета на три очка. Однако против топ-клубов Серии А «грифоны» не выигрывают дома в последних семи матчах (1 ничья, 6 поражений), а на выезде проиграли лишь 2 из 8 последних игр лиги (2 победы, 4 ничьи).

История противостояний

Интер не проигрывает Дженоа в последних 13 матчах Серии А (10 побед, 3 ничьи). «Грифоны» проиграли 11 подряд выездных матчей чемпионата против Интера, не забив в 9 из них.

Горячая статистика и тренды

Интер забил 13 голов после 80-й минуты в Серии А этого сезона – больше всего в лиге.

В 7 из 8 последних домашних официальных матчей Интера забивали обе команды.

В 4 из 5 последних матчей Дженоа в чемпионате голы забивались после 80-й минуты.

В 12 из 14 последних выездных матчей Дженоа в лиге забивали обе команды.

Ключевые игроки и потери

Маркус Тюрам забил дубль в предыдущей очной встрече; 4 из его 6 домашних голов в лиге этого сезона пришлись на победы с преимуществом в 2+ гола. Руслан Малиновский забил 4 из 6 последних голов в Серии А первым – последние два были в матчах, где Дженоа проиграла 2:3.

У Интера дисквалифицирован Алессандро Бастони. У Дженоа травмирован Брук Нортон-Каффи (покинул поле из-за травмы в предыдущем матче).

Прогноз

Интер имеет блестящий домашний рекорд, но сейчас уязвим, поэтому ставка на победу Интера с обеими командами, которые забьют, выглядит разумным выбором.

