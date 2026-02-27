Нападающий Маркус Тюрам считается одним из наиболее вероятных кандидатов на уход из Интера в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает La Repubblica, вылет команды из Лиги чемпионов на ранней стадии заставляет руководство миланского клуба задуматься над продажей одного из ведущих игроков, чтобы компенсировать финансовые потери. Если в прошлом сезоне Интер получил от УЕФА около 137 миллионов евро призовых, то в нынешней кампании эта сумма составит примерно 66 миллионов.

Продажа Тюрама, который присоединился к команде в 2023 году в статусе свободного агента, может стать самым выгодным вариантом с точки зрения прибыли. Кроме того, в клубе отмечают спад его результативности по сравнению с предыдущим сезоном.

Ранее сообщалось, что Арсенал рассматривает трансфер форварда Интера.