В 26 туре Серии А Дженоа встречался с Торино. Матч в Генуе завершился со счетом 3:0.

Команда Даниэле Де Росси обеспечила себе комфортное преимущество в счете еще до перерыва - отличились Нортон-Каффи и Экубан.

Перед свистком на перерыв за грубый фол на сопернике был удален Ильхан, который оставил Торино вдесятером на весь второй тайм.

Играя в меньшинстве, гости попытались вклиниться в игру, однако все попытки Торино вернуться перечеркнул гол Мессиаса, который установил окончательный результат.

Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский провел на поле 85 минут.

Серия А. 26 тур

Дженоа - Торино 3:0

Голы: Нортон-Каффи, 21, Экубан, 40, Мессиас, 83