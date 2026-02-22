Малиновский присоединился к победе Дженоа в Серии А
Команда украинца одолела Торино
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
В 26 туре Серии А Дженоа встречался с Торино. Матч в Генуе завершился со счетом 3:0.
Команда Даниэле Де Росси обеспечила себе комфортное преимущество в счете еще до перерыва - отличились Нортон-Каффи и Экубан.
Перед свистком на перерыв за грубый фол на сопернике был удален Ильхан, который оставил Торино вдесятером на весь второй тайм.
Играя в меньшинстве, гости попытались вклиниться в игру, однако все попытки Торино вернуться перечеркнул гол Мессиаса, который установил окончательный результат.
Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский провел на поле 85 минут.
Серия А. 26 тур
Дженоа - Торино 3:0
Голы: Нортон-Каффи, 21, Экубан, 40, Мессиас, 83