Сергей Разумовский

Состоялась серия товарищеских матчей с 1 августа с участием известных европейских клубов. В центральных матчах дня Манчестер Сити уступил Интеру в серии пенальти, Реал сыграл вничью с Фиорентиной, а Жирона потерпела разгромное поражение от Арсенала.

Манчестер Сити и Интер не смогли определить победителя в основное время встречи. Команды обменялись забитыми мячами и завершили матч со счетом 1:1.

Английская команда вышла вперед на 14-й минуте благодаря голу Мубамы. Однако Интер быстро восстановил равновесие. Через шесть минут Павар сравнял счет.

В серии пенальти точнее оказались нерадзурри. Футболисты итальянского клуба реализовали свои шансы лучше соперника и одержали победу со счетом 3:1.

Мадридский Реал провел товарищеский матч против Фиорентины. Андрей Лунин начал встречу в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Мадридцы активно начали матч и уже в первом тайме дважды поразили ворота итальянской команды. На 12-й минуте гол забил 20-летний нападающий Эндрик. Еще через 12 минут преимущество Реала увеличил 18-летний Сирия.

Фиорентина не смирилась с таким развитием событий и после перерыва смогла отыграться. На 41-й минуте Пикколи сократил отставание итальянцев, а на 58-й минуте Кин восстановил равновесие.

Реал не сумел удержать победный счет, а Лунин не спас мадридскую команду от пропущенных мячей. Встреча завершилась вничью – 2:2.

Жирона встретилась с Арсеналом и потерпела поражение со счетом 1:4. За каталонский клуб выступают сразу четыре украинских футболиста: Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.

Ванат вышел в стартовом составе Жироны. Крапивцов и Пищур появились на поле после перерыва, тогда как Цыганков не попал в заявку на матч.

Арсенал открыл счет на 16-й минуте благодаря голу Хаверца. Преимущество англичан увеличил Цолис, а после перерыва Доуман и Жезус довели счет до разгромного – 4:1.

Жирона смогла оформить гол престижа на 50-й минуте. Результативным ударом отметился Арнау Мартинес, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить ход встречи.

Товарищеские матчи

Манчестер Сити – Интер 1:1 (1:3 – пен.)

Голы: Мубама, 14 – Павар, 20

Реал Мадрид – Фиорентина 2:2

Голы: Эндрик, 12, Сирия, 24 – Пикколи, 41, Кин, 58

Жирона – Арсенал 1:4

Голы: Мартинес, 50 – Хаверц, 16, Цолис, 30, Доуман, 53, Жезус, 55