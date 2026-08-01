Харьков в последние минуты дожал Верес.
Судьбу поединка решил один мяч
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В матче первого тура Украинской Премьер-лиги ФК Харьков в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег» принимал ровенский Верес. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник харьковской команды Рамик Гаджиев.
Во втором туре УПЛ, 9 августа, Верес примет Динамо. Начало игры запланировано на 18:00.
10 августа Харьков отправится в гости к Полесью. Игра начнется в 15:30.
УПЛ, 1-й тур
Харьков – Верес – 1:0
Гол: Гаджиев, 90.