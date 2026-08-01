Сергей Разумовский

В первом туре украинской Премьер-лиги Карпаты начали новый сезон с убедительной выездной победы над Кривбассом. Львовская команда забила четыре мяча и заработала первые три очка в чемпионате, тогда как криворожцы потерпели поражение уже в стартовом туре.

Первый тайм оказался равным и подарил болельщикам два гола, забитых после одиннадцатиметровых ударов. На 20-й минуте Кривбасс получил право на пенальти, который уверенно реализовал Юрчец. Хозяева открыли счёт и некоторое время удерживали преимущество.

Однако ещё до перерыва Карпатам удалось восстановить равновесие. В добавленное ко времени первого тайма время львовяне заработали пенальти, а Чачуа не оставил вратарю соперников шансов. На перерыв команды ушли при ничейном счёте 1:1.

После возобновления игры преимущество Карпат стало очевидным. На 57-й минуте львовская команда провела результативную атаку после подачи с углового. Бабогло сыграл на добивании вторым темпом и вывел гостей вперёд.

Через несколько минут Карпаты продолжили давить на ворота Кривбасса. На 65-й минуте Костенко взял инициативу на себя и увеличил преимущество львовян до двух мячей.

Вскоре Костенко снова оказался в центре внимания. После его удара мяч попал в перекладину, а Вантух первым успел на добивание и установил окончательный счёт встречи – 4:1 в пользу Карпат. На последней минуте Пидгурский попал в штангу и не спас команду от разгрома.

Благодаря этой победе львовский клуб начал сезон в УПЛ с максимальным результатом. Кривбасс, в свою очередь, уже в первом туре потерял очки и не сможет пройти всю кампанию 2026/27 без поражений или ничьих.

УПЛ, первый тур

Кривбасс – Карпаты 1:4

Голы: Юрчец, 20 (пен.) – Чачуа, 45+2 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Вилвальд, Джонс (Мпанзу 74), Бекавац. Нави, Джованни, Я. Шевченко (Пидгурский 74), Сек (Боржес 74), Каменский (Мулик 63), Сатчвелл (Мачаду 63)

Карпаты: Марченко, Мирошниченко, Бабогло, Стецьков, Лях, Эрики (Сапуга 90), Чачуа (Педрозу 90), Моха (Виейра 67), Чебер (Шах 86), Русин (Вантух 67), Костенко

Предупреждения: Сатчвелл 37 – Русин 8, Эрики 30