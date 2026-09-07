Павел Василенко

Михаил Мудрик может вернуться в сборную Украины уже во время ближайшей международной паузы. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что 25-летний вингер Тоттенхэма присутствует в списке кандидатов, который формирует главный тренер Андреа Мальдера.

«По моей информации, Мудрика вызовут в лагерь сборной Украины уже в ближайшее время. Мои источники говорят, что в списках, которые сейчас формирует Андреа Мальдера, присутствует Мудрик», – заявил Бурбас в своей программе на ютубе.

Мудрик выступает за национальную команду с 2022 года. За это время он провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Недавно украинец перешел из Челси в Тоттенхэм на правах годичной аренды. Вингер уже дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче АПЛ против Ноттингем Форест (0:0) на 74-й минуте.

Перед этим Мудрик в последний раз появлялся на поле 28 ноября 2024 года в игре Лиги конференций против Гайденхайма (2:0). Тогда он провел полный матч и забил гол на 86-й минуте.

С декабря 2025 года по июль 2026-го футболист отбывал отстранение из-за выявленного в его организме запрещенного препарата. Теперь Мудрик получил шанс снова сыграть за сборную.

В сентябре Украина стартует в Лиге В1 Лиги наций. Команда сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

В сентябре сборную Украины ожидает старт в Лиге В1 Лиги наций сезона 2026/27.

25.09.2026 (пятница)

Венгрия – Украина (21:45)

28.09.2026 (понедельник)

Грузия – Украина (19:00)

02.10.2026 (пятница)

Украина – Северная Ирландия (21:45)

05.10.2026 (понедельник)

Украина – Венгрия (21:45)