Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк, вероятно, не поможет сборной Украины в начале нового розыгрыша Лиги наций. Об этом в свежем выпуске «ТаТоТаке» рассказал журналист Михаил Спиваковский.

По информации ведущего, украинский футболист может не приехать на ближайший сбор национальной команды. Если этот прогноз сбудется, Ярмолюк пропустит все четыре матча стартового отрезка турнира.

По моей информации, на ближайшем сборе и, соответственно, четыре матча Лиги наций, скорее всего, пропустит Егор Ярмолюк. Брентфорд очень специфичен именно с медицинской точки зрения как клуб. Для нас, конечно, это минус, а для клуба АПЛ - это понятная история. Ярмолюка несколько раз не отпускали в сборные или определенным образом ограничивали его пребывание на поле, как это было на молодежном чемпионате Европы. Тогда, кажется, тренерский штаб Мельгоши получил строгую рекомендацию не выпускать Ярмолюка больше чем на один тайм в первом матче финального раунда.

Я также напомню, что, получив последнюю травму - Егор держался за бедро, и именно оно стало причиной не отпускать игрока в сборную U-21. Брентфорд любит использовать такие окна для сборных, чтобы очень тщательно вылечить футболиста и чтобы его больше ничего не беспокоило.