Ирландия официально требует от УЕФА отстранить Израиль от всех турниров
Решение поддержали большинством голосов
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Ирландская футбольная ассоциация сделала громкое заявление – официально подала в УЕФА предложение о полном запрете участия Израиля во всех европейских турнирах.
Инициатором выступил дублинский клуб «Богемианс», а документ получил поддержку большинства делегатов. В ассоциации объяснили, что Израильская футбольная федерация нарушает устав УЕФА по двум пунктам:
- ведет деятельность на оккупированных палестинских территориях без согласия Палестинской ассоциации;
- не смогла внедрить эффективную антироссийскую политику.
Теперь окончательное решение должен принять Исполнительный комитет УЕФА, который соберется 3 декабря в Ньоне.
Напомним, что голосование по возможной изоляции Израиля от европейского футбола уже откладывалось в прошлом месяце – после мирной инициативы президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.