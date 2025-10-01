Павел Василенко

Несмотря на мощное политическое давление со стороны ряда стран, требование отстранить Израиль от соревнований УЕФА и ФИФА не нашло поддержки. Как сообщают израильские СМИ, решение об исключении принято не было, а последние слухи оказались беспочвенными.

Европейская футбольная ассоциация отправила Израильской федерации футбола официальное уведомление: на этой неделе не запланировано ни внеочередных собраний, ни голосований по статусу страны в европейском футболе. Таким образом, угроза отстранения на данный момент отодвинута.

На прошлой неделе распространились предположения, что Исполнительный комитет УЕФА может проголосовать за исключение Израиля из всех клубных и национальных турниров. Однако вопрос так и не был вынесен на рассмотрение. И ныне УЕФА подтвердило: повторных обсуждений по Израилю в ближайшее время не будет.

Давление оказывали Турция, Ирландия, Словения и несколько скандинавских стран. К кампании присоединились и представители ООН, призывая ФИФА и УЕФА устранить Израиль от международных турниров.

Тем не менее, значительным фактором стало вмешательство США: бывший президент Дональд Трамп, давний союзник главы ФИФА Джанни Инфантино, резко раскритиковал идею исключения. Он подчеркнул, что Израиль – чрезвычайно важный стратегический партнер, и его отстранение от чемпионата мира в США неприемлемо.