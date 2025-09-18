Павел Василенко

Сборная Палестины сыграет товарищеский матч в Бильбао, чтобы почтить память жертв геноцида в Газе. Встреча состоится против сборной Басков, которую ФИФА не признает официальной.

Матч запланирован на 15 ноября на стадионе «Сан-Мамес» и организован Футбольными ассоциациями Басков и Палестины.

Поединок вызвал ажиотаж в Палестинской автономии и посвящен памяти жертв конфликта в секторе Газа.

Во время игры Лиги чемпионов с Арсеналом болельщики Атлетика держали баннер с палестинским флагом с надписью: «Мы будем с вами с сегодняшнего дня до последнего."

Хотя Испания публично осуждает военные действия Израиля, некоторые регионы, такие как Мадрид, запрещают палестинские флаги в школах и на стадионах.

Палестинские флаги также были убраны с входа на «Сантьяго Бернабеу» перед матчем Реала против Марселя.

Ситуация в регионе продолжает вызывать споры, а спортивные мероприятия в Испании все чаще становятся пространством для выражения политических взглядов.