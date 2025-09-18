Сборная Палестины сыграет товарищеский матч в Испании в честь жертв геноцида
Поединок состоится в середине ноября
25 минут назад
Сборная Палестины сыграет товарищеский матч в Бильбао, чтобы почтить память жертв геноцида в Газе. Встреча состоится против сборной Басков, которую ФИФА не признает официальной.
Матч запланирован на 15 ноября на стадионе «Сан-Мамес» и организован Футбольными ассоциациями Басков и Палестины.
Поединок вызвал ажиотаж в Палестинской автономии и посвящен памяти жертв конфликта в секторе Газа.
Во время игры Лиги чемпионов с Арсеналом болельщики Атлетика держали баннер с палестинским флагом с надписью: «Мы будем с вами с сегодняшнего дня до последнего."
Хотя Испания публично осуждает военные действия Израиля, некоторые регионы, такие как Мадрид, запрещают палестинские флаги в школах и на стадионах.
Палестинские флаги также были убраны с входа на «Сантьяго Бернабеу» перед матчем Реала против Марселя.
Ситуация в регионе продолжает вызывать споры, а спортивные мероприятия в Испании все чаще становятся пространством для выражения политических взглядов.
