Александр Сукманский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 в Лос-Анджелесе состоится европейское противостояние, в котором сборная Испании встретится с Австрией. Игра начнется 2 июля в 22:00.

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Испания уверенно прошла групповой этап, заняв первое место в квартете H. Команда одержала две победы и один раз сыграла вничью, впервые в своей истории завершив групповой этап чемпионата мира без единого пропущенного гола. В заключительном туре испанцы минимально победили Уругвай (1:0), а их беспроигрышная серия выросла до 13 матчей (9 побед, 4 ничьи).

Несмотря на стабильные результаты, действующие чемпионы Европы проиграли два последних поединка плей-офф чемпионатов мира после триумфа на мундиале 2010 года. Ранее Испания никогда не терпела трех подряд поражений в матчах на вылет мирового первенства.

Австрия финишировала второй в группе J. Решающим стал результативный матч против Алжира, который закончился вничью 3:3. Обе команды отличились уже в компенсированное ко второму тайму время.

Австрийцы впервые с 1954 года сыграют в плей-офф чемпионата мира. В то же время команда не смогла провести ни одного «сухого» матча на мундиалях уже в течение 12 поединков подряд — эта серия продолжается с 1982 года.

В последних пяти личных встречах Испания не проигрывала Австрии, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. В то же время единственный матч между командами на чемпионате мира закончился победой Австрии со счётом 2:1 в 1978 году.

Среди статистических фактов стоит отметить, что в последних девяти матчах Испании не забивались голы после 75-й минуты, тогда как в всех трех матчах Австрии на текущем турнире хотя бы один мяч был забит после 90-й минуты.

Лидером атаки Испании является Микель Оярсабаль, который уже участвовал в трех из пяти голов своей команды на турнире (2 гола и 1 ассист). В составе Австрии дважды отличился Марко Арнаутович — единственный игрок команды, который забил более одного мяча на этом чемпионате мира.

Перед матчем Испания имеет кадровые потери: Йереми Пино и Нико Вильямс получили повреждения в игре с Уругваем, причём участие Пино на турнире практически исключено. Австрия подходит к встрече без серьёзных кадровых проблем.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания — Австрия так: коэффициент на победу испанцев — 1.33, на победу австрийцев — 10.07. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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