Александр Сукманский

Чемпионат мира-2026 завершится финальным матчем между сборными Испании и Аргентины. Решающая встреча пройдет на Метлайф Стэдиум в Нью-Джерси и станет первой в истории финалов мундиаля, в котором встретятся действующие чемпионы Европы и победители Кубка Америки.

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Сборная Испании подходит к решающему матчу турнира в отличной форме. Команда пропустила лишь один гол на этом чемпионате мира и еще ни разу не уступала в счете. Испанцы стали первой командой в истории, которая провела шесть сухих матчей на одном мундиале.

После ничьей 0:0 с Кабо-Верде в стартовом матче Испания одержала шесть побед подряд. На пути к финалу команда выбила четырех европейских соперников – Австрию, Португалию, Бельгию и Францию. Победа над французами со счетом 2:0 в полуфинале стала очередным подтверждением претензий испанцев на главный трофей.

Испания не проигрывает уже в 37 матчах подряд – 27 побед и 10 ничьих в основное время. Если команда одержит победу в финале, то установит новый рекорд самой длинной беспроигрышной серии среди европейских сборных. Кроме того, испанцы могут выиграть свой шестой большой международный финал в седьмой попытке.

Аргентина в полуфинале снова продемонстрировала характер. Команда уступала Англии, но одержала победу со счетом 2:1 и вышла в седьмой финал чемпионата мира в истории. Больше решающих матчей мундиаля провела лишь Германия – восемь.

Во всех четырех матчах плей-офф на этом чемпионате мира Аргентина либо играла в дополнительное время, либо была вынуждена отыгрываться после 75-й минуты. При этом команда Лионеля Скалони приходит в финал на серии из 14 побед подряд – это повторение рекорда среди сборных Южной Америки.

Аргентина сыграет в третьем финале за последние четыре чемпионата мира. В случае победы команда станет лишь второй сборной в истории, которая выиграла два мундиаля подряд. В то же время аргентинцам придется преодолеть неблагоприятную тенденцию: каждый из трех последних действующих чемпионов мира, доходивших до финала следующего турнира, проигрывал решающий матч.

В истории личных встреч Испания и Аргентина одержали по шесть побед, еще два матча завершились вничью. Единственный предыдущий матч команд на чемпионате мира завершился победой Аргентины со счетом 2:1 в 1966 году. В последней личной встрече, товарищеском матче 2018 года, Испания победила 6:1.

Одним из ключевых игроков Испании является Микель Оярсабаль. В матче против Франции он открыл счет и довел количество своих голов на турнире до пяти. Четыре из них футболист забил в промежутке между 20-й и 40-й минутами матча.

В составе Аргентины важную роль играет ЛаутароМартинес. Нападающий выходил на замену и непосредственно влиял на результативные атаки команды в последних трех матчах. Также именно Мартинес забил победный гол в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии.

Обе сборные подходят к финалу без сообщений о серьезных кадровых потерях.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания — Аргентина так: коэффициент на победу испанцев — 2.35, на победу аргентинцев — 3.51. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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