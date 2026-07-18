Павел Василенко

Накануне финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией внимание болельщиков привлекла интересная статистика, которую в Испании уже называют одним из главных «проклятий» мундиалей. Как сообщает Marca, сборная Аргентины рискует стать очередной командой, которую настигнет историческая тенденция.

Всего существуют три неофициальных «проклятия» чемпионатов мира. Два из них уже подтвердились на нынешнем турнире. Первое касается действующего обладателя «Золотого мяча»: команда, в составе которой выступает лучший футболист мира, еще ни разу не выигрывала мундиаль. В этом году таким игроком является Усман Дембеле, однако его Франция вылетела в полуфинале, уступив Испании.

Второе связано с тренерами. Ни одна сборная не становилась чемпионом мира под руководством иностранного наставника. На ЧМ-2026 это правило подтвердили Бразилия Карло Анчелотти и Англия Томаса Тухеля, которые не смогли достичь финала.

Теперь остается последняя историческая закономерность, которая касается именно Аргентины. С момента введения рейтинга ФИФА в 1992 году ни одна команда, начинавшая чемпионат мира на первом месте рейтинга, не становилась чемпионом. Именно в таком статусе аргентинцы подошли к мундиалю-2026. Сумеет ли команда Лионеля Скалони сломать многолетнюю тенденцию, станет известно уже в финале против Испании, который пройдет в воскресенье, 19 июля.